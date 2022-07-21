Мессенджер WhatsApp снял ограничения на перенос данных между операционными системами iOS и Android. Ранее эта функция находилась на этапе бета-тестирования, теперь она представлена официально.

Одной из основных причин возникновения несовместимости было то, что приложение использует разные сервисы резервного копирования для каждой платформы. В iOS мессенджер полагался на iCloud, а в Android — на Google Drive, из-за чего затруднялось перемещение между платформами, а сам перенос данных был возможен только посредством сторонних программ.

Теперь пользователи смогут перенести с одного устройства на другое информацию об аккаунте, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. Есть ограничение — нельзя перенести историю звонков или отображаемое имя в аккаунте. Данные, которые удалось перенести, останутся сразу на двух смартфонах.

Помимо этого устройства должны соответствовать списку обязательных требований. Так, на старом и новом смартфоне должен использоваться один и тот же номер телефона. При переходе с Android на iOS iPhone должен быть новым или на нём должны быть восстановлены заводские настройки для сопряжения с приложением «Перенос на iOS». Функция доступна для устройств, работающих на Android 5 или новее и iOS 15.5 или новее.

Подробнее о процедуре импорта можно прочитать в справочных материалах WhatsApp. Там нет статьи про перенос данных с iOS на Android. Возможно, она появится позже. В компании отмечают, что мигрировать аккаунт можно в обоих направлениях.