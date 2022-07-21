После долгого периода бета-тестирования Apple выпустила обновления iOS 15.6 и iPadOS 15.6 для всех владельцев совместимых устройств.

В новых версиях операционных систем была исправлена ошибка в браузере Safari, из-за которой пользователь мог случайно вернуться на предыдущую страницу. Также свободное пространство по ошибке больше не показывается занятым в настройках системы. В «Почте» клавиатура вместе со шрифтом Брайля теперь не замедляется и не перестает реагировать на команды. Также для американских пользователей приложение Apple TV теперь позволяет перезапустить, поставить на паузу и перемотать назад или вперед спортивную трансляцию бейсбольного матча.

Помимо этого в новых версиях macOS Catalina, iOS и iPadOS устранено 39 уязвимостей. Ряд выявленных багов связан с вопросами безопасности памяти, причем эксплуатация некоторых может привести к удаленному выполнению кода на устройствах пользователей.

Как пишет 9to5mac со ссылкой на блог iCulture, в iOS 15.6 обнаружилось неанонсированное нововведение - Apple удалила значение заряда батареи у AirTag в приложении «Локатор». Когда вы нажимаете на иконку AirTag, вы по-прежнему можете видеть его серийный номер, версию прошивки и время последнего обнаружения, но индикатора батареи нет. Сама Apple не прокомментировала изменения. Ранее у пользователей появилось опасение, что брелок можно использовать для шпионажа, и такие инциденты были. Возможно, нововведение как-то решит проблему.

Вместе с iOS 15.6 и iPadOS 15.6 вышли обновления macOS Monterey 12.5, watchOS 8.7 и tvOS 15.6.