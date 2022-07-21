В прошлом году множество мировых ресурсов облетела новость о студенте Кене Пиллонеле из Швейцарии, встроившем USB-C в iPhone X. Теперь парень провернул похожий трюк, но уже с кейсом наушников AirPods.

Пиллонел начинает с того, что распиливает корпус AirPods, фактически ломая его, поскольку тот не предназначен для разборки. Затем он проектирует две сменные детали для каждой стороны корпуса, сначала используя 3D-принтер FDM, а затем переключаясь на SLA для получения более гладкого результата. Детали идеально встают на место, создавая внешнюю оболочку, которая выглядит так, будто к ней даже не прикасались.

Кроме того, Пиллонель создал собственную плату для зарядного разъема и полностью заменил Lightning на USB-С. Порт сохранил свою функциональность, но при этом стал гораздо более универсальным. Благодаря тому, что студент самостоятельно делал корпус, он смог заранее «подогнать» размеры отверстия порта, и всё подошло идеально.

Инструкцию по «доводке напильником» инженер выпустил в формате видеоролика. Вкратце — желающим сменить коннектор Lightning на более современный порт понадобятся 3D-принтер и паяльник. Файлы для печати автор гайда опубликовал на своей странице на GitHub.

Вполне возможно, что через пару лет Apple переведёт всю свою продукцию на коннекторы USB Type-C — этого от компании требует новый европейский закон.