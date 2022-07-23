Журналист Bloomberg Марк Гурман опубликовал статью-прогноз о будущих новинках американского бренда. Он утверждает, что компания готовит к релизу несколько устройств, которые ранее исчезли из каталога фирменной продукции по разным причинам.

Одним из устройств станет полноразмерная колонка HomePod, которую перестали предлагать потребителям в марте 2021 года, оставив HomePod mini. Тогда причиной отмены стала высокая цена, которая не позволяла HomePod конкурировать с другими предложениями. Гурман утверждает, что компания планирует вернуть флагманскую колонку в строй. Она получит обновлённый верхний дисплей и тот же процессор S8, что и в грядущих Apple Watch Series 8, а по размерам и качеству звука будет ближе к оригинальной HomePod, нежели к mini-версии.

MacBook с 12-дюймовым экраном представили весной 2015 года, он отличался компактными размерами, единственным портом USB-C, отсутствием кулеров и завоевал популярность среди любителей модных вещей. Не только красивый, но ещё и с хорошей автономностью. Моделей в таком форм-факторе в актуальной линейке Apple нет с июля 2019 года: её заменили 13-дюймовые MacBook Air. По мнению покупателей, процессорам Intel не хватало производительности, а под нагрузкой ноутбук сильно перегревался. Теперь же, по данным Гурмана, эта модель может вернуться в 2024-м с фирменным чипом М-серии, способным решить проблему с вычислительной мощностью.

iMac Pro вывели из продажи в марте 2021-го, прямо перед презентацией 24-дюймового iMac на M1. 27-дюймовый iMac тоже пропал с полок, так что сейчас яркий iMac 2021 года остаётся единственным актуальным моноблоком, а за максимальной производительностью придётся обращаться к Mac Pro (или Mac Studio). Гурман предполагает, что обновлённая версия компьютера на базе процессора M2 Pro и/или и M2 Max будет представлена уже в следующем году.