Apple может значительно увеличить количество рекламы в сервисах мобильных гаджетов iPhone, iPad и других фирменных устройств. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Вице-президент по рекламным платформам Apple Тодд Терези стремится увеличить годовой доход рекламного бизнеса компании до «двузначных значений». В настоящий момент данное направление приносит компании $4 млрд в год. Если планы Терези реалистичны, то доходы Apple должны увеличиться примерно в три раза.

По информации Гурмана, Apple провела внутреннее тестирование поисковых объявлений на «Картах», которые могут отображать рекомендации при поиске ресторанов, магазинов или других близлежащих предприятий. Также компания может добавить рекламу во встроенные приложения «Книги» и «Подкасты». Это позволит издателям добавлять рекламу в определённые области приложений или платить за продвижение своего контента в результатах поиска. В настоящее время приложения «Книги», «Подкасты» и «Карты» не содержат рекламы.

В App Store уже есть реклама на странице поиска. Гурман считает, что Apple дополнительно разместит рекламу на вкладке Today и на страницах загрузки приложений. По данным 9to5Google, реклама на вкладке Today будет отображаться в виде больших карточек со словом Ad, расположенным под названием приложения, а реклама на отдельных страницах приложения будет выделена синим цветом в разделе You Might Also Like.

Рекламная составляющая появится и в стриминговом сервисе TV+, благодаря чему Apple сможет предлагать часть контента бесплатно или со значительными скидками. Предполагается, что это в первую очередь коснется ряда старых фильмов и сериалов.