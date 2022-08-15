Объявлены победители пятнадцатой ежегодной премии iPhone Photography Awards. Лучшей признали фотографию с названием «Ребёнок из Мосула» итальянского фотографа Антонио Денти. Снимок был сделан в Ираке на iPhone 11.

Награда за первое место в номинации «Фотограф года» досталась Рэйчел Села из Швеции за ее фотографию «Антисоциальное дистанцирование», в котором ношение масок превращается в театральный акт. Снимок был сделан при помощи iPhone 12 Pro.

Два вторых места в категории «Серия» и в категории «Закат» заняла уроженка Калининградской области Юлия Шатун. Сейчас девушка живет в Польше, а призовые фотографии сделала в Минске и в Турции. Юлия отметила, что это ее первая победа в подобном конкурсе, поскольку раньше она в них не участвовала.

Каждый год IPPAWARDS выбирает самые лучшие снимки среди тысяч изображений. Все они сделаны на iPhone их владельцев из более чем 140 стран по всему миру. Победителей выбирает жюри в несколько этапов. По правилам конкурса, фотографии «не должны быть изменены в какой-либо программе обработки изображений для настольных компьютеров, такой как Photoshop».