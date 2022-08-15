После выхода крупного обновления Telegram создатель мессенджера Павел Дуров рассказал, почему Apple долго откладывала выпуск iOS-версии приложения. Оказывается, компанию смутили анимированные эмодзи, дебютировавшие в мессенджере.

В своём канале основатель Telegram сообщил, что Apple потребовала удалить из свежей версии Telemoji — более качественные векторные анимированные версии всех стандартных смайликов. Причина — эти эмодзи похожи на фирменные смайлики компании. По правилам компании, программы в App Store не должны быть «похожи на существующий продукт Apple». Об этом сказал официальный представитель Apple.

Вскоре Apple все же разрешила использовать эмодзи с анимацией из-за того, что СМИ широко осветило ситуацию с ограничениями. Сейчас эмодзи можно наслаждаться без каких-либо запретов.

Анимированные смайлики, дебютировавшие в последнем обновлении Telegram, нацелены в основном на Premium-подписчиков мессенджера. А пользователи бесплатной версии могут только любоваться ими в чатах и публиковать в Избранном. Некоторые эмодзи могут быть интерактивными — в чатах они реагируют на щелчки мышью или прикосновения к сенсорному экрану. Кроме того, Premium-пользователи имеют возможность заблокировать отправку себе голосовых и видеосообщений, а так же подарить подписку.