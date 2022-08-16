Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что Apple приступила к массовому производству iPad 10-го поколения, который получит масштабный редизайн.

В отчете, на который ссылаются в DigiTimes, точные спецификации не приводятся. Но в сети их уже рассекретили. Так, планшет может получить дисплей на 10,5 дюйма (против 10,2 дюйма в предыдущей модели) с более узкими рамками, порт USB-C (вместо Lightning), а также корпус с более плоскими гранями и выступающей основной камерой.

Сообщается, что планшет будет построен на базе процессора Apple A14 Bionic и лишится 3,5-мм аудиоразъёма. Габариты новинки предположительно составят 248,62 x 179,50 x 6,98 мм. Планшет сохранит кнопку Home со сканером Touch ID и получит поддержку сетей 5G.

Презентация «бюджетника» ожидается в сентябре текущего года вместе с серией iPhone 14.