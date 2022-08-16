Видеохостинг Rutube разрешил скачивать его приложение для iOS только пользователями в России после того, как Apple потребовала удалить из него контент отечественных государственных СМИ, следует из сообщения видеохостинга в Telegram-канале.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone», — прокомментировали в Rutube.

В других странах можно будет смотреть видео в веб-версии. Те кто установили приложение до удаления из иностранных магазинов App Store, «вероятно, будут получать обновления».

Ранее Apple потребовала от видеохостинга сделать приложение Rutube доступным только для российских пользователей, либо скрыть контент государственных СМИ. На выполнение требования компания отвела две недели. В противном случае компания пригрозила убрать приложение из App Store. В Rutube склонились к первому варианту.