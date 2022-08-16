Apple выпустила шестые бета-версии iOS 16 и iPadOS 16 для разработчиков. Известно, что чуть позже появились и публичные бета-версии для желающих их опробовать добровольцев.

Среди изменений в iOS 16 всего один апдейт: теперь отображение процентов заряда аккумулятора можно отключить, когда смартфон находится в режиме энергосбережения. В прошлой бета-сборке цифры включались и убрать их было нельзя.

До первой осенней презентации остаётся всё меньше времени, соответственно, беты будут выходить каждую неделю, а не с перерывами — релиз финальной версии совсем близко.

Как сообщает 9to5mac, выход операционной системы iPadOS 16 перенесён с сентября на октябрь (планировалось, что она появится одновременно с iOS 16), хотя точная дата релиза пока неизвестна.