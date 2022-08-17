Apple ведет переговоры с Вьетнамом о выпуске Apple Watch и MacBook, чтобы диверсифицировать производство за пределами Китая. Об этом сообщила японская газета Nikkei Asia.

По данным издания, поставщики Apple Luxshare Precision Industry и Foxconn уже начали тестовое производство Apple Watch на севере Вьетнама. Компания также попросила поставщиков наладить пробную линию для MacBook, однако процесс переноса производства замедлился из-за сбоев, связанных с пандемией и проблемами в цепочке поставок компонентов. Известно, что во Вьетнаме уже выпускаются планшеты iPad и наушники AirPods.

Учитывая техническую сложность монтажа элементов в компактном корпусе Apple Watch, получение соответствующих заказов вьетнамскими предприятиями Luxshare можно рассматривать в качестве признания высокого уровня мастерства местных сотрудников.

Apple продолжает переносить во Вьетнам сборку планшетов iPad, поскольку весной этого года китайские предприятия подрядчиков пострадали от длительных локдаунов. Сперва организацией сборки iPad во Вьетнаме занималась китайская компания BYD, известная своими аккумуляторами и электромобилями, а теперь к ней добавился и давний партнёр Apple в лице Foxconn. Переговоры ведутся и об организации сборки во Вьетнаме и колонок семейства HomePod.

«Роль Китая как самой важной фабрики в мире была поставлена под сомнение с начала торговой войны. Этому также поспособствовала политика Китая в сфере энергетики, а также строгие ограничения, связанные с коронавирусом. Все это делает Вьетнам, который находится недалеко от Китая, идеальным местом для многих производителей электроники, поскольку страна постепенно расширяет свою экосистему цепочки поставок», — считает старший аналитик компании Isaiah Research Эдди Хан.

Другие крупные компании, такие как Google, Dell и Amazon, также последовали примеру Apple и открыли производство во Вьетнаме, чтобы сократить присутствие в КНР.