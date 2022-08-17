Apple проведет презентацию iPhone 14 и других новинок 7 сентября, сообщает Bloomberg. Предполагается, что это мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Издание утверждает, что компания покажет не только смартфоны, но и новые Mac, две версии iPad разной ценовой категории и три модели Apple Watch.

Марк Гурман указывает, что мероприятие могут перенести на чуть более поздний срок, однако с учётом того, что компания обычно проводит презентации в первой половине сентября, это кажется маловероятным. Последние годы Apple выпускает смартфоны вскоре после их презентации. По словам Гурмана, компания обратилась к сотрудникам своих магазинов и сказала, чтобы те готовились к релизу новых продуктов где-то к 16 сентября.

Как пишет Bloomberg, стандартный iPhone 14 будет выглядеть так же, как iPhone 13, но в этот раз Apple уберет 5,4-дюймовую версию «мини» и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном — впервые модель не из линейки Pro будет с дисплеем такого размера.

Более серьезные изменения планируются в версиях Pro. Так, Apple заменит вырез для фронтальной камеры, известный как «челка», на два отверстия круглой формы: для датчиков Face ID и для камеры. Кроме того, компания добавит более быстрый чип в iPhone 14 Pro, в то время как в обычных моделях останется чип A15 из iPhone 13.

Ожидается, что в ходе мероприятия 7 сентября Apple также покажет обновленные Apple Watch Series 8, в том числе новую модель для экстремальных видов спорта и Apple Watch SE. Презентация AirPods Pro второго поколения и iPad 10 состоится позднее осенью.