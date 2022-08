Apple TV и Skydance представили первый официальный трейлер фильма The Greatest Beer Run Ever ("Величайший пивной забег"), режиссером которого выступил Питер Фаррелли, известный публике по оскароносной "Зеленой книге".

Сюжет основан на реальной истории ветерана морской пехоты Джона «Чики» Донохью, который однажды выпивал в баре и поклялся доставить пиво (вместе со словами поддержки) своим товарищам прямиком во Вьетнам. Собственно, именно это он и сделал в 1967 году.

Базовым материалом для сценаристов Брайана Хэйеса Карри, Питера Фаррелли и Пита Джонса стала книга The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War. Её авторами являются Джоанна Моллой и непосредственно Джон Донохью.

Главные роли в ленте исполнили Зак Эфрон («Счастливчик», «Вечное лето»), Рассел Кроу («Гладиатор») и Билл Мюррей »(«Охотники за привидениями», «День сурка»).

Релиз "Величайшего пивного забега" состоится в стриминговом сервисе Apple TV+ и в ограниченном прокате уже 30 сентября.