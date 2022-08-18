Apple выпустила обновления iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 и macOS 12.5.1, исправляющие две опасные уязвимости. Обновления уже доступны для установки пользователям совместимых устройств, и Apple не рекомендует откладывать их загрузку.

Уязвимость CVE-2022-32893 находилась в коде браузерного движка WebKit и позволяла хакерам исполнять произвольный код после обработки содержимого вредоносных сайтов.

Вторая закрытая "дыра" - CVE-2022-32894 – это уязвимость в ядре, которая может быть использована злоумышленником для получения полного контроля над Mac или другим устройством от Apple. Об ошибке сообщил анонимный исследователь безопасности.

Apple рекомендует обновить свои устройства как можно скорее, т.к. уверена, что злоумышленники эксплуатировали ошибки на реальных устройствах пользователей.