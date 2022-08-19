Крупнейший мировой производитель чипов — тайваньская TSMC — завершил технологическую подготовку к началу серийного производства чипов нового поколения. Компания начнет выпуск первых партий чипов, выполненных по 3-нм техпроцессу (N3), в сентябре этого года. Поставки первых продуктов, выполненных на базе 3-нм техпроцесса, ожидаются в начале следующего года.

Обычно TSMC начинает массовое производство по новым техпроцессам весной, чтобы успеть выпустить достаточное количество чипов к запуску новых моделей iPhone от Apple, релиз которых обычно происходит в сентябре. Однако разработка узла N3 заняла больше времени, чем обычно. Именно поэтому Apple будет использовать в будущих смартфонах другой техпроцесс. Несмотря на это, именно Apple станет первым клиентом TSMC, который получит чипы, выполненные по 3-нм техпроцессу.

Одной из главных особенностей техпроцесса под названием N3 является технология FinFlex. С ней станет возможным использовать разные виды FinFET-транзисторов в рамках одного полупроводникового кристалла. FinFlex особенно полезен для технически сложных решений, вроде ядра процессора или графического процессора. Поэтому, считают аналитики, в платформе заинтересованы практически все ведущие ИТ-компании — Apple, AMD, Intel и Nvidia.

Предполагается, что 3-нм техпроцесс обеспечит 10-15% прирост в производительности при той же мощности и сложности в работе конвейеров. Энергопотребление при этом снизится на 25-30% при сохранении количества транзисторов, а логическая плотность вырастет примерно 1,6 раза. Более конкретные цифры будут зависеть от того, как производители электроники оптимизируют свои продукты — смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Первыми 3-нм чипами Apple будут M2 Pro и M2 Max. Таким образом, Apple станет первой компанией на рынке, которая будет использовать процессоры, выполненные по 3-нм техпроцессу. Также на техпроцессе 3-нм выйдут мобильные чипы A17 для iPhone и следующее поколение чипов для компьютеров — M3.