Согласно новому исследованию, iOS-устройства направляют часть сетевого трафика за пределы туннеля VPN. Исследователь кибербезопасности Майкл Горовиц написал об этом в своем блоге.

Горовиц проверил несколько популярных VPN-сервисов на iOS и заметил, что первое время они работают без ошибок. Приложения при каждом подключении стабильно выдают устройству новый публичный IP-адрес и DNS-сервер, а весь трафик проходит через VPN-соединение. Но через некоторое время сервисы начинают пропускать часть трафика мимо анонимного канала.

Сеансы и соединения, установленные до активации VPN, не прерываются и с помощью расширенного ведения журнала маршрутизатора, могут по-прежнему отправлять данные за пределы туннеля VPN, пока он активен. Другими словами, данные покидают устройство за пределами VPN-туннеля, а это полноценная утечка данных.

Впервые баг с VPN-подключением был обнаружен еще в iOS 13.3.1. Тогда специалисты из Proton VPN рассказали, в чем он состоит. Когда пользователь включает VPN, он рассчитывает, что все текущие соединения прерываются и восстанавливаются уже внутри защищенного туннеля. Оказалось, что на iOS и iРadOS это не так: часть трафика продолжает какое-то время передаваться «мимо» VPN, и так может продолжаться часами. Отмечается, что даже настройка Kill Switch, которая должна полностью прерывать интернет-соединение в случае сбоя VPN, не спасает ситуацию.

К примеру, соединение Apple Push, через которое доставляются все уведомления на iOS, остается незащищенным. В результате провайдер и злоумышленники могут узнать IP-адрес устройства и вычислить его местонахождение. Большинство незащищенных подключений при работающем VPN недолговечны и спустя несколько минут восстанавливаются через VPN-туннель. Но в случае с push-уведомлениями Apple ситуация усугубляется, поскольку эти соединения могут оставаться открытыми в течение нескольких часов.

По словам Горовица, он обращался со своими выводами в Apple и в Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA). Но там на запрос так и не ответили. «К этому моменту я убеждён, что доверять VPN на iOS нет никакого смысла. Лучше использовать VPN-соединение через клиентское ПО внешнего маршрутизатора, а не через саму iOS», — добавил он.