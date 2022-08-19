Приложение российского стримингового сервиса Okko стало недоступно в магазине App Store. При попытке установить приложение по прямой ссылке появляется сообщение, что оно недоступно в стране или регионе. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра рассказали, что в настоящее время причины случившегося выясняются. Пояснений и предупреждений от Apple компания не получала. В каталоге Google Play приложение есть.

Приложения, которые уже установлены на устройства, работают в обычном режиме, отметили в компании. Остальные платформы, веб-версии и Smart TV также доступны клиентам.

«Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года, а в мае вышел из состава акционеров части своих активов, в том числе Okko. В июне их новый владелец — компания «Новые возможности» — попал под санкции Великобритании.