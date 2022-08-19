Во втором квартале 2022 года продажи смартфонов в розничных сетях отечественных операторов связи сократились из-за сложностей с поставками мобильных устройств, пишет «Коммерсант». Выручка МТС и Tele2 от реализации смартфонов упала на 47% и 12% соответственно. Аналогичные проблемы испытывают в «Вымпелкоме». Эксперты полагают, что операторам придётся закрыть до 10% торговых точек из-за отсутствия рентабельности.

За период с апреля по июнь выручка от продаж телефонов МТС упала на 47 процентов, до 7,9 миллиарда рублей. Однако, вопреки этой тенденции, компания расширила сеть торговых точек — число салонов продаж год к году выросло на 1,5 процента, до 5,4 тысячи.

МТС рассказала изданию, что спад продаж в первую очередь обусловлен проблемами с поставками в Россию техники Apple и Samsung. Компания получала значительную выручку от реализации устройств данных брендов. В последние месяцы у потребителей в России вырос спрос на продукцию китайских производителей — Xiaomi и Realme.

В Tele2 объясняют рост цен на смартфоны нехваткой поставок, скачком курсов валют и ситуацией общей неопределённости. Оператор связывает снижение выручки падением спроса у потребителей. Во втором квартале компания закрыла 2% торговых точек. В настоящий момент сеть Tele2 включает 2,7 тыс. салонов.

Тенденцию снижения динамики продаж устройств и аксессуаров в рознице во втором квартале подтвердили и в «Вымпелкоме», подчеркивая, что она «справедлива для всего рынка». Представители «МегаФона» сообщили, что не сокращали число салонов. При этом новые точки компания намерена создавать затем, «чтобы увеличить доступность клиентского обслуживания для абонентов».

11 августа «Коммерсант» со ссылкой на исследование сотового оператора МТС писал, что компания Realme вышла на второе место по продажам смартфонов в штучном выражении в июле 2022 года. Доля Realme на российском рынке в штучном выражении достигла 17%, что позволило китайскому бренду обойти Apple (7%) и Samsung (8,5%) вместе взятые.