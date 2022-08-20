Издание Deccan Herald сообщило, что правительство Индии рассмотрит возможность перехода к единому порту для зарядки гаджетов на территории страны. Производителей и продавцов могут обязать поставлять только устройства с USB-C.

Источник сообщает, что индийское правительство намерено обсудить с представителями отрасли идею отказаться от использования различных зарядных устройств. Цель законопроекта — уменьшить нагрузку на потребителей, а также снизить ненужные электронные отходы. Этот шаг индийского правительства будет соответствовать стандартам, принятым Европейским союзом.

Весной 2024 года в странах Евросоюза должна будет вступить в силу норма, обязывающая оснащать все гаджеты портом USB Type-C. В первую очередь она коснётся Apple. До того, как эта норма будет принята, её необходимо утвердить Европарламенту и Евроконсулу. Аналогичный законопроект начали разрабатывать в США и Бразилии.

На данный момент Apple оснащает свои смартфоны проприетарным разъёмом Lightning, однако iPad и Mac уже практически полностью переведены на USB Type-C.