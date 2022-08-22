Apple объявила о расширении программы по самостоятельному ремонту в США. С 23 августа 2022 года пользователи смогут заказать детали для ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro с процессорами семейства M1.

Планируется, что в ближайшее время в продаже появятся запчасти и для других ноутбуков от Apple. Владельцы смогут устранить в том числе такие неисправности, как поломка дисплея, выход батареи из строя, нерабочий трекпад.

Программа Self Service Repair для iPhone была запущена в США в апреле нынешнего года. Её суть заключается в том, что через специальный интернет-магазин можно приобрести оригинальные запчасти Apple и инструменты для починки гаджетов. Кроме того, Apple предоставляет руководства по ремонту устройств и оборудование в аренду.

При этом при покупке новых запчастей пользователи смогут немного сэкономить. Для этого владельцы Mac должны сдать свои старые детали на переработку. Величина скидки будет меняться в каждом отдельном случае.

В Apple отметили, что программа по самостоятельному ремонту будет расширена на другие страны «позже в этом году».