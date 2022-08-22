Сотрудники Apple выступили против планов работодателя возвращения в офис в следующем месяце. Они утверждают, что способны полноценно выполнять свои обязанности во время удалённого формата работы, как это было в течение более чем двух лет. Движение работников Apple Together начало распространять петицию против возвращения в офис.

Петиция сотрудников Apple является ответом на распоряжение генерального директора Тима Кука, в котором всем сотрудникам штаб-квартиры компании в Калифорнии предписывается работать из офиса три раза в неделю начиная с 5 сентября. Кук отметил, что хочет сохранить "личное взаимодействие, необходимое культуре компании".

Однако авторы петиции считают, что корпоративная культура препятствует появлению вдохновения, а сотрудники чувствуют себя комфортнее и работают продуктивнее, находясь дома. Несмотря на то, что руководство компании пока не планирует возвращать сотрудников в офисы на всю неделю, изменения в графике работы понравились далеко не всем. Например, глава отдела машинного обучения Ян Гудфеллоу покинул компанию в поисках более гибкого графика и позднее получил должность в Google.

Группа требует, чтобы Apple позволяла сотрудникам работать со своим непосредственным руководителем, чтобы определять порядок их работы, и чтобы они не подвергались «одобрениям на высоком уровне» и «сложным процедурам». В петиции говорится, что Apple «должна поощрять, а не запрещать гибкую работу», при которой сотрудники могут «чувствовать себя комфортно, «думая иначе» вместе».

Компания перевела сотрудников на дистанционку еще в марте 2020 года — когда началась пандемия коронавируса. С июня 2021 года Apple неоднократно пыталась вернуть сотрудников в офис, однако эти планы регулярно откладывали из-за очередных волн коронавируса.

С февраля 2020 года рыночная стоимость Apple выросла двукратно — с $1,4 трлн до $2,8 трлн. Некоторые сотрудники корпорации привели этот факт в доказательство того, что отсутствие корпоративной культуры не мешает их работе. Около 10 тыс. работников Apple присоединились к группе сторонников удалённой работы в Slack. На платформе обмена анонимными сообщениям Blind для технических сотрудников Apple обсуждение возвращения к работе из офиса является одним из самых популярных.