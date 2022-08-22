Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о том, что инженеры Apple завершили разработку iOS 16 и watchOS 9. Обе операционные системы должны выйти вместе с новой линейкой iPhone. Правда iOS 16 будет доступна не для всех устройств Apple.

По данным Гурмана, iOS 16 и watchOS 9 компания планирует представить в сентябре одновременно с iPhone 14 и смарт-часами Apple Watch Series 8, а вот операционная система для планшетов iPadOS 16 и платформа macOS Ventura выйдут месяцем позже. Задержка произошла из-за проблем с функцией Stage Manager на iPad.

В iOS 16 реализовано большое количество новшеств: настраиваемый экран блокировки с виджетами, возможность в течение некоторого времени редактировать или отменить отправку сообщения iMessage, появление iCloud Shared Photo Library для совместного доступа к фото для членов семей и друзей, а также многие другие функции. Кроме того, Apple вернула отображение процента заряда аккумулятора в индикаторе, расположенном вверху экрана.

Также по информации Гурмана в октябре Apple должна провести вторую осеннюю презентацию, на которой компания может показать iPad 10, iPad Pro с M2, а также несколько новых Mac.