Приложения «СБОЛ», являющееся аналогом «Сбербанка Онлайн», удалили из App Store через неделю после его появления в магазине приложений. Также в поиске App Store больше не выдается приложение «Прайм баланс», аналогичное приложению ВТБ.

Разработчиком "СБОЛ" стала компания "Открытые ИТ-решения". Приложение является, по сути, агрегатором банковских операций и позволяло клиентам Сбербанка входить в личный кабинет. В «Сбере» отмечали, что рекомендуют клиентам с устройствами Apple, на которых нет приложения «Сбербанк Онлайн», использовать данное ПО.

«Прайм баланс» — аналог приложения «ВТБ Онлайн», которое было удалено администрацией App Store из-за санкций. «Прайм баланс» стал доступен для скачивания в мае 2022 года. Тогда ВТБ заявил, что это его официальное рабочее мобильное приложение для пользователей на iOS.

Также в App Store появилось приложение «Деньги пришли» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка». Приложение пока что доступно для скачивания.

Приложения нескольких российских банков, попавших под санкции, были удалены из онлайн-магазинов платформ iOS весной 2022.