Apple намерена начать производство iPhone 14 в Индии спустя примерно два месяца после начала выпуска новой модели смартфона в Китае, сообщает Bloomberg. Это должно позволить компании сократить разрыв по производству между двумя странами.

Apple, долгое время работающая с китайскими производствами, сейчас вынуждена искать альтернативу этой стране из-за снизившейся экономической активности КНР на фоне обострившихся отношений между правительствами США и Китая из-за Тайваня. Среди причин, по которым нарушилась экономическая активность, называют также введение жестких локдаунов, подорвавших производство в Китае.

Эксперты в отрасли говорят, что одновременные поставки новой модели смартфона из Индии и Китая позволят Apple "диверсифицировать цепочки поставок и создать резервные мощности".

Первые iPhone 14 из Индии будут готовы в конце октября или ноябре, мировой релиз устройства состоится в сентябре. По данным одного из источников Bloomberg, iPhone 14 индийского производства презентуют на фестивале Дивали, который стартует 24 октября. Другой собеседник агентства отмечает, что Apple хочет сосредоточиться на ускорении операций в Китае, а затем заняться производством в Индии, это должно обеспечить плавный запуск новой модели.