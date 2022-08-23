Базовый iPad десятого поколения получит более современный дизайн, сообщает японский портал Mac Otakara. Ранее в сети были опубликованы рендеры iPad, на которых единственным заметным отличием от актуальной модели был обновленный блок камеры.

В предыдущих утечках говорилось, что новый iPad 10-го поколения получит корпус с плоскими гранями и уменьшенными рамками. Однако утверждалось, что классическая кнопка «Домой» останется на месте. Теперь же сообщается, что Apple всё же откажется от этой кнопки, а сканер отпечатков пальцев Touch ID переместится в кнопку включения.

Кроме того, источник указывает на перенос фронтальной камеры на боковую, более длинную сторону корпуса, что позволит совершать видеозвонки в альбомной ориентации. К слову, подобные слухи ходили ещё в прошлом году, но тогда речь шла о Pro-версиях.

Форму и габариты iPad (2022), представленные на CAD-рендерах, японское издание подтверждает.

В последний раз Apple вносила изменения в дизайн iPad в 2019 году, увеличив экран с 9,7 до 10,2 дюймов.