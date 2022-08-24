Apple разослала журналистам приглашение, в котором подтвердила дату осенней презентации. В анонсе указано, что мероприятие состоится 7 сентября в 10:00 по местному времени (20:00 мск). Следить за трансляцией можно будет на сайте компании и на YouTube.

Мероприятие со слоганом «Far Out» пройдёт в театре Стива Джобса в кампусе Apple в Купертино и станет первой крупной презентацией с приглашёнными журналистами с начала пандемии.

Ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре версии iPhone. Смартфоны получат улучшенное аппаратное обеспечения, включая камеры, а более дорогие модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут иметь уменьшенный вырез в верхней части экрана, по сравнению с моделями текущего поколениями. Стоимость новых iPhone пока остаётся загадкой, но, вероятно, она вырастет из-за сложностей с цепочками поставок и высокого уровня инфляции.

На мероприятии также могут быть представлены новые модели Apple Watch. Поговаривают, что Apple Watch Series 8 выглядят как Series 7, но с датчиком температуры тела. Также ожидается анонс новых Apple Watch SE с более быстрым чипом, но с тем же корпусом, что и у текущей модели. Будет и специальная модель для спортсменов — с большим экраном и более длительным временем автономной работы.

Помимо аппаратных новинок Apple обычно представляет в сентябре финальные версии своих программных продуктов очередного поколения. Это означает, что на презентации 7 сентября следует ожидать новых iOS 16, iPadOS 16 и др.

Вместе с тем эксперты ожидают, что новые версии планшетов iPad и ноутбуков MacBook будут представлены позже, на отдельной презентации в октябре.