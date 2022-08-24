Ввезённые в Россию по параллельному импорту iPhone стали дешевле на 30% за последний месяц, сообщает издание «Известия». Это связано, среди прочего, со скорым анонсом следующего поколения смартфонов Apple.

Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на 1 Тб стал доступен по цене в 179.990 тысяч рублей, вместо 245.990 тысяч рублей в июле, говорится в статье.

По словам представителя «Мегафона», в том числе это связано и с укреплением курса рубля. Кроме того, эксперты отмечают, что импортёрам, наконец, удалось наладить стабильные поставки, что всегда сказывается на цене электроники независимо от издержек. Стабильность в данном случае очень важна для ценообразования.

По мнению пресс-секретаря Tele2 Дарьи Колесниковой, смартфоны Apple стали дешевле из-за построения новых логистических цепочек. Поставщикам удалось наладить стабильный импорт, отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Он полагает, что ранее продавцы устанавливали высокие цены на iPhone в связи с постоянными изменениями ситуации на рынке.

По мнению экспертов, еще двумя причинами падения цен на смартфоны от Apple стали низкий спрос со стороны покупателей и снижение доверия к компании из-за ограничений для пользователей в России.