Разработчик Нил Агарвал создал веб-редактор для проектирования iPhone своей мечты — к виртуальному смартфону можно добавить новые порты, элементы управления и безумные аксессуары.

Пользователю предоставляется базовый iPhone в виде 3D-рендера, к которому он может добавить любые детали или аксессуары в нескольких оттенках. Так, например, смартфону можно приделать пропеллер, расположить на нем несколько блоков камер, добавить любое количество «челок» или ручку с одного из боков для более удобной переноски. Также на нем можно разместить фирменный логотип Apple, а также лого в виде груши или символ Android.

Ограничений нет. К iPhone можно прикрепить колеса от Mac Pro, антенну, номеронабиратель, порт HDMI и даже логотип Android. Все детали можно окрашивать в разные цвета.

Для готового устройства можно провести минималистичную «презентацию» в стиле компании: в зависимости от дизайна отобразится стоимость вашего смартфона, а сбоку появится Тим Кук со словами: «Это не просто апгрейд — это прорыв». Готовое видео с 3D-моделью также можно сохранить.

Создать iPhone своей мечты можно здесь.