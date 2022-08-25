В июле продажи ноутбуков в России в штуках рухнули на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчёта МТС. При этом китайские Honor и Huawei укрепились на рынке на фоне сокращения поставок Apple и Asus.

Из отчета МТС следует, что первое место по продажам в штуках заняла американская HP с долей 21% (годом ранее 26%). За ней следует Lenovo, увеличившая долю с 17% до 18%. Тайваньская Acer заняла 14% против 13% в июле 2021 года. У Asus год к году доля снизилась на 4 процентных пункта, до 13%.

При этом китайские Honor и Huawei увеличили доли с 5% до 9% и с 3% до 8% соответственно. В два раза, до 6%, нарастила долю тайваньская MSI, обогнав Apple — её доля в натуральных продажах год к году снизилась с 8% до 3%. В два раза, до 6%, нарастила долю тайваньская MSI, обогнав Apple — её доля в натуральных продажах год к году снизилась с 8% до 3%.

По данным источника, в июле в РФ было реализовано 222 тыс. ноутбуков общей стоимостью 13,1 млрд рублей — на 22 процента меньше, чем в 2021 году. При этом в первые полгода 2022-го продажи росли — в «М.Видео-Эльдорадо» оценили, что за этот период было продано около 1,4 миллиона ноутбуков на 90 миллиардов рублей. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее, в штучном выражении и на 25 процентов больше в денежном.

В марте Apple и Asus объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию. В том же месяце официальные продажи в стране прекратила Acer, а в июне к ней присоединилась HP. В мае СМИ писали о намерении Lenovo и Xiaomi постепенно уйти с российского рынка, чтобы избежать попадания под санкции.