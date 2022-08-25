Недавно Apple расширила программу самостоятельного ремонта на ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro с чипами M1. Но как выяснилось, предложение не обошлось без подводных камней. О них рассказал эксперт iFixit в блоге компании: по его словам, сэкономить на одной из самых ходовых запчастей у пользователей точно не выйдет.

В iFixit рассказали, что Apple подготовила подробные инструкции по замене компонентов в собственных ноутбуках, но специалисты отмечают, что компания не оптимизировала руководства для обычных людей. К примеру, инструкция по замене аккумулятора в MacBook Pro от iFixit состоит из 26 шагов, а инструкция от Apple — из 162 страниц.

При этом заменить одну батарею самостоятельно невозможно, поскольку в случае выхода её из строя, пользователю придется менять блок элементов, включая часть корпуса с клавиатурой, который стоит более $500, а аренда инструментов сделает стоимость ремонта еще выше. В то же время процедура замены АКБ в сервисном центре обходится владельцу ноутбука в $199.

"Apple ставит перед мастерами мучительную череду препятствий: прочтите 162 страницы документации не испугавшись, и решите всё равно отремонтировать ноутбук, заплатите непомерную сумму денег за лишние части и выполните ремонт самостоятельно в течение 14 дней, включая выполнение конфигурации системы для сопряжения вашей части с вашим устройством. Это заставляет нас задаться вопросом - хочет ли Apple вообще лучшей ремонтопригодности?", — сокрушаются в iFixit.

Сама Apple отмечает, что в какой-то момент начнёт продавать аккумуляторы для MacBook Pro отдельно, но не называет точных сроков.