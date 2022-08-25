В 2000 году люди сделали около 80 миллиардов фотографий, подавляющее большинство которых было получено с помощью плёночных и цифровых камер. В 2021-м было сделано порядка 1,4 триллиона фото, и большая часть из них снята на смартфоны.

Сайт SimpleGhar, посвящённый обзорам на технику, запустил страницу, на которой можно посмотреть историю развития камер телефонов: от Sharp J-SH04, первого мобильного телефона с камерой, до актуальных флагманов Apple, Google, Samsung и Sony.

Важно отметить, что никто не делал фотографии на каждый из более чем 50 аппаратов. Специалисты SimpleGhar изучили данные о технических характеристиках всех устройств, после чего были созданы фильтры, наложенные на снимки, чтобы получился эффект съёмки на каждую из мобильных камер с учётом их уникальных особенностей.

Оригинальный iPhone вышел в 2007 году и изменил представление о телефоне, но у него была очень простая камера — без вспышки, зума и видео. Фронтальные камеры не появлялись до iPhone 4. К моменту выхода iPhone 5 энтузиасты уже использовали смартфон для создания любительских фильмов. Ко времени появления iPhone 6 камера доросла до 12 Мп и поддерживала съёмку 4K-видео. В iPhone 11 появился сверхширокоугольный объектив и ночной режим, а в iPhone 12 добавлен лазерный дальномер.

Ожидается, что новый iPhone 14, который представят 7 сентября, получит улучшенный модуль основной камеры 48 Мп. Также от новинки ждут улучшенной ночной съемки, перископический модуль и поддержку астрофотографии.