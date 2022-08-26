Хакеры взломали самый популярный в мире менеджер паролей LastPass, похитив части исходного кода и другую конфиденциальную техническую информацию сервиса, сообщается на сайте компании.

В компании сообщили, что хакеры получили доступ к среде разработки, скомпрометировав учетную запись одного из сотрудников. Хотя в LastPass заявляют, что не обнаружено никаких доказательств компрометации данных клиентов и зашифрованных хранилищ паролей, подтверждено, что злоумышленники смогли украсть части исходного кода и «проприетарную техническую информацию».

"Ваш мастер-пароль не был скомпрометирован в ходе этого инцидента, так как мы не имеем информации о вашем мастер-пароле. Кроме того, мы используем стандартную для отрасли архитектуру Zero Knowledge, которая гарантирует, что LastPass никогда не сможет узнать ваш мастер-пароль", – говорится в заявлении компании.

Как пишет Bloomberg, о взломе сервиса, услугами которого пользуются 33 млн человек и 100 тыс. компаний, стало известно еще на прошлой неделе. Аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска, чей комментарий приводит агентство, отметил, что был впечатлён скорыми сроками завершения предварительного расследования взлома: обычно специалистам требуется больше времени, чтобы полностью оценить ситуацию и сообщить о ней. Эксперт также счел убедительным заявление компании о том, что злоумышленники не получили доступа к данным клиентов.