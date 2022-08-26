Снимки с верхней частью экрана грядущего iPhone появились в китайской соцсети Weibo. На них можно рассмотреть, как изменилась привычная «челка», которая впервые появилась на iPhone X и была во всех последующих моделях, включая устройства прошлогодней линейки iPhone 13.

Ранее сообщалось, что Apple уберёт «чёлку» и установит два отверстия разной формы. Утечку поддержал надёжный инсайдер Ice Universe, обнародовав ещё одну демонстрацию нового выреза на прототипе iPhone 14 Pro. Видно, что фронтальная камера разместилась в круглом отверстии, а датчики Face ID — в вытянутом.

Автор публикации наложил скриншот с iPhone 14 Pro‌ Max на снимок экрана iPhone 13 Pro Max, чтобы показать, как Apple планирует увеличить и перестроить элементы строки состояния с учётом нового дизайна дисплея. Так, из-за появления отверстий в экране индикаторы аккумулятора и уровня сигнала сотовой сети сдвинулись вниз и вправо.

Как сообщалось ранее, новый дизайн отверстия появится только в смартфонах с приставкой Pro; модели iPhone 14 и 14 Max сохранят прежний вид.

Анонс новых смартфонов состоится 7 сентября.