В интервью изданию Popular Mechanics Тим Кук заявил, что главным достижением корпорации является не создание iPhone, а появление и развитие функций для улучшения здоровья пользователей.

«Мы начали развивать тему сохранения здоровья пользователей. Так появились три кольца на Apple Watch. Потом мы поставили туда пульсометр, который постепенно развивали и улучшали. А потом мы поставили туда ЭКГ. Я думаю, что когда мы однажды оглянемся назад и спросим, что было самым большим вкладом Apple, то это будет вклад в здоровье [пользователей]», — отметил он.

По словам Кука, в следующие несколько лет Apple продолжит развивать это направление. По данным инсайдеров, в новые умные часы планируется добавить датчик определения температуры тела, а также компания, возможно, выпустит этой осенью версию часов специально для спортсменов и фанатов экстрима. Они могут стать конкурентами для часов Garmin.

В конце интервью у Кука спросили, что, по его мнению, подумал бы Джобс о текущем состоянии Apple. Тим ответил, что бывшему CEO было бы сложно: кое-что ему бы точно понравилось, а многое он однозначно раскритиковал бы и заставил переделать. «Я думаю, он нашел бы вещи, которые ему нравились, и вещи, о которых он бы говорил: «Мы можем добиться большего успеха», — сказал Кук.