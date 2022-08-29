По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple добавит функцию спутниковой связи в ещё не анонсированные Apple Watch Pro. Это нововведение позволит владельцам новых iPhone и смарт-часов вызывать службы экстренной помощи там, где не ловит сотовая связь.

В своём информационном бюллетене Power On Гурман пишет, что новая функциональность позволит, в частности, быстро связаться с экстренными службами и предоставить им свои координаты. При этом возможность связаться со спасателями, медиками или правоохранительными органами вне зоны действия обычной сотовой связи — только первый этап плана Apple. В итоге пользователи смогут получить глобальный доступ в интернет и делать обычные телефонные звонки при посредничестве спутников.

Ожидается, что комбинация поддержки 5G и спутниковой связи сделает iPhone самым мощным пользовательским устройством для глобальных коммуникаций. При этом Гурман считает, что спутниковая связь вряд ли успеет появиться в первом поколении Apple Watch Pro.

От базовой версии новинка также будет отличаться более прочным 47-мм титановым корпусом и улучшенной автономностью. Предполагается, что из-за большего размера корпуса диагональ часов вырастет до 1,99 дюйма. Вместе с тем Apple Watch Pro получат «полностью плоский дисплей», тогда как существующие модели часов оснащены слегка изогнутыми по краям экранами. Такая конструкция может повысить долговечность Apple Watch Pro.