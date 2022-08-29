Apple зарегистрировала три новые марки связанные с технологией виртуальной реальности – Reality Pro, Reality One и Reality Processor, сообщает Bloomberg. По данным издания, Apple использовала аффилированную фирму, с помощью которой ранее уже регистрировала товарные знаки неанонсированных продуктов.

Уточняется, что заявки подала не сама компания Apple, а сторонняя фирма Immersive Health Solutions LLC, которая может выступать в интересах корпорации. Она была зарегистрирована в феврале другой подставной компанией Corporation Trust Co. из штата Делавэр, которая обычно используется для подачи документов фирмами, стремящимися избежать обнаружения. Подобная схема имела место и раньше — при регистрации товарного знака RealityOS для программного обеспечения, подчеркивает Bloomberg.

Помимо США, заявки на регистрацию указанных товарных знаков также были поданы в ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае. Во всех трех заявках упоминаются «гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, защитные очки, очки и умные очки». Вероятно, что торговая марка Reality One относится к названию базовой версии гарнитуры, а Reality Pro указывает на версию с улучшенными характеристиками, которую Apple запланировала в будущем. Между тем, название Reality Processor может относиться к процессору гарнитуры, который, по слухам, представляет собой чип M2.

Ожидается, что Apple покажет Reality Pro уже в следующем году. Остальные два устройства, по данным Bloomberg, увидят свет до 2030 года.