Инсайдер под ником DuanRui поделился в Твиттере информацией о том, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут поддерживать более быструю зарядку, чем текущее поколение смартфонов Apple.

По его словам, некий бренд разослал журналистам для обзора новые 30-ваттные зарядные устройства, которые будут позиционироваться как решение для iPhone 14. При этом комплектный кабель, предоставленный производителем, имеет разъем Lightning.

Прошлогодние iPhone 13 и 13 Pro, предлагают поддержку быстрой зарядку мощностью 23 и 27 Вт соответственно, благодаря чему восполнение аккумулятора на 50% занимает около 30 минут. Зарядное устройство мощностью 30 Вт могло бы ускорить этот процесс.

Apple уже продаёт несколько зарядных устройств на основе нитрида галлия, в том числе блок питания мощностью 140 Вт для новых 16-дюймовых MacBook Pro и двойные зарядные устройства на 35 Вт, выпущенные вместе с новым MacBook Air. Стоит отметить, что блоки по-прежнему не будут входить в комплектацию смартфона и приобретать их придется отдельно.