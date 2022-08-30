По данным опроса компании Kantar, после ухода с российского рынка этой весной зарубежных музыкальных стримингов Apple Music, Spotify и YouTube Music, 14% россиян перешли на пиратские ресурсы. Больше 80% перешли на аналогичные российские сервисы — одной из самых популярных платформ стала «Яндекс Музыка».

В январе-феврале 2022 года 83% опрошенных слушали музыку легально, и только 6,2% респондентов пользовались исключительно пиратскими ресурсами. Иностранными сервисами пользовались 36% горожан. Самым популярным оказался YouTube Music, далее — Spotify и Apple Music.

После приостановки работы западных сервисов в РФ с Apple Music на «Яндекс Музыку» перешло 83% пользователей, с YouTube Music — 71%, а со Spotify — 65%. Это наибольшие показатели для российских стримингов.

На втором месте по популярности среди перешедших на российские аналоги опрошенных оказался сервис «VK Музыка», на третьем — «МТС Music», на четвертом — «Звук».

В числе основных критериев, по которым слушатели выбирали российскую альтернативу, участники исследования назвали качество рекомендаций, наличие бесплатной версии сервиса и дополнительные сервисы в подписке. Подавляющее большинство взрослых жителей крупных городов России, по данным опроса, регулярно слушает музыку в интернете, при этом почти половина горожан слушает её каждый или почти каждый день.