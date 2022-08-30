Аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что в iPhone 14 может появиться поддержка спутниковой связи. Эксперт отметил, что подходящая аппаратная часть уже готова для использования, и Apple необходимо договориться с операторами связи.

По данным Куо, Apple имела все необходимые технологии для запуска серийного производства смартфонов с поддержкой этой опции еще на момент релиза iPhone 13. К тому же усовершенствованные прошлогодние разработки легли в основу соответствующего прототипа на базе iPhone 14.

По словам Куо, трудно предсказать, когда iPhone предложит услуги спутниковой связи, но ожидается, что это произойдёт «в конце концов». Ожидается, что спутниковая связь будет использоваться для экстренных текстовых сообщений и голосовых услуг. Марк Гурман из Bloomberg заявил, что пользователи iPhone смогут использовать спутниковую связь, чтобы сообщать властям о чрезвычайных ситуациях в районах, где нет сотовой связи, и отправлять короткие сообщения контактам в случае чрезвычайной ситуации. Актуальность функции в последнее время выросла из-за геополитических конфликтов и природных катастроф, считает Куо.

Подгоняет Apple и профильная активность конкурентов. MediaTek разработала соответствующие компоненты, позволяющие реализовать передачу информации со смартфона на спутник, а Huawei в начале сентября может представить смартфон Mate 50, способный передавать экстренные текстовые сообщения через спутниковую систему BeiDou. Ожидается, что партнёром Apple по реализации аналогичного сервиса станет оператор спутниковой связи Globalstar. Задуматься об этом заставляет и оформление заставки, приглашающей следить за трансляцией с мероприятия Apple — изображение обыгрывает тему звёздного неба.