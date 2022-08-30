Новый iPhone SE будет выполнен в дизайне iPhone XR. Об этом в подкасте Geared Up заявил инсайдер Джон Проссер.

Если это действительно так, Apple откажется от устаревшего формата iPhone 8 с широкими рамками и кнопкой «домой» в пользу более современного образа с тонкими рамками, вырезом в дисплее и сенсором Face ID. Актуальный iPhone SE 2022 года оборудуется 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем, тогда как диагональ экрана снятого с производства iPhone XR составляла 6,1 дюйма — модель предлагала также более ёмкую батарею.

Иные подробности пока не сообщаются, однако не исключено, что новая модель получит процессор A15 Bionic, который есть в iPhone 13 и SE 2022.

Вместе с тем, iPhone SE 2022 года демонстрирует довольно низкий спрос — потребитель, возможно, всё меньше заинтересован в устройстве с устаревшим дизайном. Дело в том, что при небольшой диагонали экрана на устройство установили аккумулятор небольшой ёмкости, и время автономной работы всё чаще становится предметом жалоб владельцев iPhone SE.

О дате анонса новинки ничего не известно, при этом предсказать её сложно из-за нерегулярного выпуска SE-версий: первая вышла в 2016 году, вторая — в 2020-м, третья — в 2022-м.