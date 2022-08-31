Согласно результатам мини-исследования, проведённого «Известиями», выяснилось, что разброс цен на новые iPad одной модели в России может превышать 100 тыс. рублей. Представители «официальной» розницы объясняют подобную разницу расходами на сертификацию, гарантийное обслуживание и другими факторами, не затрагивающими «серый» рынок.

Так, в сети re:Store модификацию Pro 2021 с 12,9-дюймовой диагональю экрана, с 2 ТБ памяти и поддержкой LTE можно приобрести за 249 тысяч рублей. В «серой» же рознице абсолютно такой же iPad стоит всего 121 тысячу рублей. Представитель re:Store, комментируя ситуацию, объяснил, что в конечную цену заложены затраты на сертификацию, также магазин предоставляет гарантию, «серые» же продавцы обычно заявляют о ней чисто формально или не заявляют вовсе.

Впрочем, не исключается, что «белая» розница может снизить цены, когда будут налажены стабильные поставки по схеме параллельного импорта. Отмечается, что цены заметно отличаются и у крупных «белых» ретейлеров. В «Ситилинке» и «Связном» вышеупомянутая модель стоит 199 тыс. рублей.

Как рассказал «Известиям» человек, работающий в одной из крупных российских сетей, торгующих цифровой и бытовой техникой, такие цены близки к минимальным, при которых магазин получает хоть сколько-нибудь значимую прибыль: «белые» игроки платят налоги и пошлины, «серые» же часто продают гаджеты, ввезенные незаконно или якобы для личного использования. Как уточнил источник, магазины торгуют iPad указанной конфигурации, ввезёнными ещё до февраля 2022 года, а не по параллельному импорту (однако и в этом случае компаниям нужно будет оформлять товар на таможне).

Сами представители «неофициальных» ретейлеров на просьбу о комментариях подчеркнули, что реализуют не остатки со склада, а опираются на свежие поставки, ориентируясь на современные курсы валют, поэтому цены могут быть выгоднее. Кроме того, некоторые признали, что продают товары без знаков «Ростест», которые обходятся конечному покупателю заметно дешевле.

Более того, «серая» розница демонстрирует более гибкий подход, поскольку может себе позволить закупать каждую партию товара у разных поставщиков, ориентируясь на наиболее выгодные условия закупок, в то время как для федеральных сетей пространство для манёвра ограничено и закупки приходится вести по другим правилам, предусматривающим покрытие всех расходов на внутреннюю логистику ретейлера, в том числе — на поставку моделей в некоторые малорентабельные региональные магазины.