Под давлением растущей мировой инфляции и нестабильных курсов валют Apple увеличит стоимость iPhone 14 лишь на $50, сообщает портал 9to5mac со ссылкой на аналитическую компанию TrendForce. Ранее предполагалось, что смартфоны Apple в 2022 году подорожают на $100.

«Ожидается, что улучшения, такие как увеличение минимальной ёмкости памяти до 6 ГБ (LPDDR5) и 256 ГБ, увеличение разрешения основной камеры до 48 Мп, изменение дизайна выреза Face ID и т.д. повысят стартовые цены. Но под давлением растущей мировой инфляции и нестабильных курсов валют Apple примет более осторожную ценовую стратегию, чтобы не снизить показатели продаж», — говорится в отчёте TrendForce.

Таким образом, iPhone 14 и 14 Max обойдутся покупателям в $750 и $850, а флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — $1050 и $1150.

Насколько будут близки прогнозы к реальности — станет известно уже 7 сентября.