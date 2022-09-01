Одной из особенностей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max должны стать небольшие вырезы в дисплее. Они придут на смену «челке». Однако несмотря на физическое разделение вырезов, компания, по слухам, объединит их в один большой с помощью программных манипуляций.

Отмечается, что Apple намерена отключить пиксели между этими двумя вырезами, чтобы создать непрерывное чёрное пространство. Источник также предполагает, что компания «намерена визуально расширять затемнённые области вокруг вырезов для размещения контента». Другими словами, iPhone вполне может использовать это чёрное пространство и изменять размер выреза в зависимости от целей.

По данным 9to5Mac, что Apple планирует использовать это пространство для отображения зелёного и оранжевого индикаторов камеры и микрофона, которые в настоящее время находятся в строке состояния. Это может сделать индикаторы конфиденциальности значительно более очевидными, чем сейчас. При этом пользователи смогут нажимать на индикаторы, чтобы увидеть список приложений, которые получили доступ к микрофону или камере. Также сообщается, что приложение камеры iPhone может быть немного изменено – расширяемая панель управления перемещается в верхнюю часть экрана.