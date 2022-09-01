Apple выпустила обновление iOS 12.5.6, которое устраняет критическую уязвимость на стареньких устройствах iPhone, iPad и iPod. Примечательно, что последнее обновление iOS 12 выходило год назад.

Исправлена критическая ошибка браузерного движка WebKit под номером CVE-2022-32893, которая позволяет веб-сайтам исполнять на устройствах вредоносный код при попытке открыть соответствующую страницу через Safari или любой другой браузер. Apple даже не исключает, что некие злоумышленники могли пытаться эксплуатировать эту уязвимость — паниковать, вероятно, не стоит, однако некоторая осмотрительность до обновления не помешает.

Разработчики доработали проверку границ, что помогло устранить описанную брешь. По словам Apple, о дыре в корпорации узнали от стороннего исследователя в области кибербезопасности, пожелавшего сохранить анонимность.

Обновление могут установить владельцы смартфонов iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, а также планшетов iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и медиаплеера iPod touch 6-го поколения.