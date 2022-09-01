Консорциум USB Promoter Group анонсировал новый стандарт USB — USB 4 Version 2.0. Его пропускная способность составляет 80 Гбит/с, что стало абсолютным рекордом среди всех спецификаций USB. Для сравнения, у USB 4 первого поколения (как и у Thunderbolt 4) этот показатель равняется 40 Гбит/с.

Разработчики USB 4 Version 2.0 добились такой пропускной способности за счёт использования обновлённой архитектурой физического уровня и улучшения протокола передачи данных, который стал работать более эффективно.

Помимо увеличенной скорости передачи данных, USB4 2.0 может инкапсулировать или передавать другие протоколы, например, DisplayPort 2.0 и PCI Express 5.0. Поддерживаются и USB 3.2, USB 2.0, USB4 и Thunderbolt 3 в рамках обратной совместимости. Скорость передачи данных 80 Гбит/с будет поддерживаться в том числе при использовании актуальных кабелей USB-C, рассчитанных на 40 Гбит/с.

Спецификации USB 4 version 2 пока не утверждены окончательно. Это может произойти в конце октября накануне конференции USB DevDays, которая будет проходить в Сиэтле в первых числах ноября.