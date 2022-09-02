Производители смартфонов, поставляющие свои модели в Евросоюз, скоро, возможно, столкнутся с новыми правилами. Согласно проекту закона, предложенного вчера Еврокомиссией, для поступающих в продажу смартфонов вендоры будут обязаны обеспечивать доступность 15 критически важных комплектующих в течение пяти лет. Кроме того, аккумулятор должен быть способен пережить не менее 500 циклов зарядки, сохраняя при этом не менее 83% ёмкости.

Смартфоны, продаваемые в ЕС, также должны получить маркировку энергоэффективности, аналогичную той, что используется для стиральных и посудомоечных машин, с указанием ожидаемого времени автономной работы и других характеристик, таких как устойчивость устройства к падениям.

Авторы законопроекта сообщили, что он направлен на повышение ремонтопригодности мобильных устройств и повышению их жизненного цикла. Кроме того, инициатива позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, которые происходят в результате частой переработки смартфонов. Специалисты Европейского экологического бюро подтвердили, что увеличение жизненного цикла смартфонов действительно положительно скажется на экологии Европы.

Кроме того, производителям будет запрещено выпускать обновления прошивки, которые замедляют работу смартфонов. Законодатели полагают, что такими обновлениями компании недобросовестно вынуждают потребителей приобретать новые устройства по той причине, что старыми становится некомфортно пользоваться.

Проект нового закона касается не только смартфонов, но и планшетов, и кнопочных мобильных телефонов. Как сообщает издание со ссылкой на одного из высокоранговых чиновников из Брюсселя, продукты, которые не будут соответствовать требованиям к экоустойчивости, «уйдут с рынка».

В ответ производители смартфонов утверждают, что обеспечение доступности большего числа запасных частей приведёт к росту потребления пластика. В частности, представляющая интересы индустрии ассоциация Digital Europe утверждает, что подобное перепроизводство комплектующих приведёт к перерасходу ресурсов, снижению эффективности использования материалов и росту стоимости товаров для потребителей.