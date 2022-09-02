Активных мобильных устройств на базе iOS в США впервые стало больше, чем на Android. Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, с конца июля доля работающих iPhone разных моделей у американских пользователей составляет более 50% от всех смартфонов в стране.

Вторая половина приходится на устройства от 150 других производителей смартфонов, включая, Samsung, Google, Lenovo, Xiaomi, OnePlus, Oppo и многих других, работающих на Android.

"Операционные системы как религии - они не претерпевают значительных изменений. Но за последние четыре года поток последовательно перемещался в пользу iOS от Android, - отметил директор по исследованиям Counterpoint Джефф Филдхэк. - Это большая веха, которая может быть достигнута в других развитых странах".

Отмечается, что аналитика Counterpoint Research в данном отчете относится не к проданным или поставленным в США смартфонам, а именно к тем, которые использовались американцами в период с апреля по июнь 2022 года. Такая метрика является подробнее, поскольку охватывает не только новоприобретенные устройства, но и смартфоны бывшего употребления, а также купленные несколько лет назад.

Смартфоны под управлением Android поступили в продажу в 2008 году, через год после дебюта iPhone, а в 2010 году их стало больше, чем устройств под iOS. За три предыдущих года Apple и близко не подходила к доле в 50% — тогда доминировали Nokia, Motorola, коммуникаторы на Windows Mobile, а также смартфоны BlackBerry.

Эксперты пояснили, что последние четыре года доля смартфонов на базе iOS в США росла постепенно, так как пользователи уходили с Android на более интересные тарифные планы и устройства, которые предлагали операторы связи и сам производитель. Apple в последнее время начала активно продвигать свои сервисы в таких секторах, как финансы и здравоохранение. Многие пользователи Apple никогда не имели смартфона на Android и меняют свои устройства раз в несколько лет на новые модели.

Аналитик компании рассказал, что последние годы Apple стабильно увеличивала свою долю рынка на 10-15%. Этот процесс, по его мнению, будет продолжаться и далее, пока компания выпускает каждый год новые смартфоны и предлагает обновления в своих сервисах и экосистеме.