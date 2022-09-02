Apple заключила мировое соглашение с iOS-разработчиком и автором клавиатуры FlickType для Apple Watch Костой Элефтериу, который публично критиковал модерацию в App Store и «охотился» за скам-приложениями в магазине, пишет TechCrunch. Условия соглашения не раскрываются.

Элефтериу рассказал о конфликте с компанией в феврале 2021 года: сначала его приложение вытесняли из App Store мошенники через приложения-клоны. Причём конкуренты зашли так далеко, что даже украли его промо-ролики. Также он обнаружил, что многие отзывы о приложениях, имеющие высокие оценки, фактически были скопированы.

А после того, как он отказал Apple в продаже FlickType, его приложение и вовсе не проходило модерацию App Store — в отличие от клонов. Разработчик утверждал, что это привело к потере дохода.

По данным TechCrunch, иск отозвали в июле 2022 года. И Apple, и Элефтериу отказались от комментариев и не раскрыли условия мирного соглашения. Но издание предполагает, что условия должны быть как минимум «приемлемыми», учитывая, какую «охоту» разработчик развернул на мошенников. Например, благодаря ему в App Store появилась кнопка «сообщить о проблеме» — раньше, чтобы найти её, приходилось проходить целый квест.