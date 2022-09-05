В России продлят программу параллельного импорта, сообщает «Интерфакс». Окончание срока ее действия изначально было запланировано на конец 2022 года. О решении продлить механизм объявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Здесь продлены и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — заявил министр.

Ранее профильная ассоциация АКИТ (объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети) обратилась к Минпромторгу с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год, так как крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок РФ, но их товары активно ввозят в страну по параллельному импорту.

В перечень товаров для параллельного импорта вошли 96 позиций, в числе которых есть и техника Apple.

В перспективе ввоз товаров по такой схеме может быть разрешён на бессрочной основе. Ранее о целесообразности такого решения заявляла Федеральная антимонопольная служба РФ.