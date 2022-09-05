Беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут представлены в ходе презентации 7 сентября вместе с iPhone 14 и Apple Watch Series 8, сообщает репортёр Bloomberg Марк Гурман.

«В прошлом году я сообщал, что новые AirPods Pro появятся в 2022 году, а теперь мне сказали, что в среду состоится их большая премьера», — указал Гурман в воскресном выпуске своего информационного бюллетеня Power On.

Ходят слухи, что новые AirPods Pro оснастят модернизированным чипом H2, который обеспечит улучшение качества звука, более длительное время работы, поддержку кодека Apple Lossless и стандарта Bluetooth LE Audio. Наушники также смогут отслеживать физическую активность владельца, а зарядный кейс получит динамик для упрощения его поиска через «Локатор».

Предполагается, что внешний вид AirPods Pro 2-го поколения не претерпит радикальных изменений.